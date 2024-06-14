В новом выпуске программы «Готовим вместе» сделаем простое и очень вкусное блюдо – наггетсы «Сливушки» от бренда «Вязанка» и хрустящие сочные овощи. А соединит это всё вкуснейший сырный

В новом выпуске программы «Готовим вместе» сделаем простое и очень вкусное блюдо – наггетсы «Сливушки» от бренда «Вязанка» и хрустящие сочные овощи. А соединит это всё вкуснейший сырный соус! Реклама АО «АБИ Продакт». ИНН 3328458132 ERID: 2VtzqvBNKcs