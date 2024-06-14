Бушевавшая 13 июня гроза оставила без электричества более 3 тысяч жителей Киржача и Першинского сельского поселения.

Бушевавшая 13 июня гроза оставила без электричества более 3 тысяч жителей Киржача и Першинского сельского поселения. Об этом губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал в своём .В результате непогоды были повреждены кабельно-воздушная линия 10 кВ и вакуумный реклоузер. Кроме того, из-за отключения электроснабжения на местной котельной временно не было горячей воды.Аварийные бригады ремонтников немедленно приступили к устроению неполадок. Уже к вечеру четверга специалистам удалось восстановить электроснабжение котельной и половины обесточенной территории.«Есть отключения и в других территориях области из-за грозы, но они локальные», - отметил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.