В четверг вечером, 13 июня, на федеральной автодороге М-7 «Волга» в Ковровском районе случился пожар.

В четверг вечером, 13 июня, на федеральной автодороге М-7 «Волга» в Ковровском районе случился пожар. Недалеко от Алексеевки загорелся грузовой автомобиль. Об этом рассказали региональные СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.Оперативно прибывшие на место происшествия огнеборцы потушили пламя на площади 25 кв. метров. В ликвидации пожара участвовали 6 сотрудников МЧС на двух машинах. О людях, пострадавших в результате ЧП, не сообщается.