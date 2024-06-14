100 лет Владимиру Солоухину. Знаменитый владимирский поэт и прозаик родился 14 июня 1924 года. Его малой родиной было село Алепино Собинского района, которому он посвятил немало своих

100 лет Владимиру Солоухину. Знаменитый владимирский поэт и прозаик родился 14 июня 1924 года. Его малой родиной было село Алепино Собинского района, которому он посвятил немало своих произведений. В своем творчестве писатель воспевал деревенский уклад жизни. «Владимирские проселки» – одна из самых известных книг, которая полюбилась читателям. По словам автора, это была попытка «увидеть Россию