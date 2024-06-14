На берегу Содышки во владимирском яхт-клубе состоится корги-заплыв Лето - время сплавов по реке не...

На берегу Содышки во владимирском яхт-клубе состоится корги-заплывЛето - время сплавов по реке не только для людей, но и для...их питомцев. Ежегодно в регионе проводятся, так называемые, - "корги-тусы33".Недавно собаки и их хозяева провели сплав на байдарках по Судогде. Татьяна Ванькина - организатор корги-встреч во Владимире. Ежегодно в областном центре проходят пикники, фестивали и даже показы мод с участием этой породы собак.А уже в это воскресенье, 16 июня, на берегу Содышки во владимирском яхт-клубе состоится второй корги-заплыв. Четверолапых победителей ждут вкусные призы.