На улице Старая в Суздале высадили редкие сорта растений В Суздале улица Старая теперь будет...

На улице Старая в Суздале высадили редкие сорта растенийВ Суздале улица Старая теперь будет выглядеть по-новому. Видео появилось на странице правительства региона.На одной из главных улиц города-музея высадили редкий сорт клена, рябину, лещину, чубушник, гортензию, пузыреплодник и барбарис. Это часть большого проекта озеленения Суздаля к тысячелетнему юбилею.Концепцию "зелёного" Суздаля разработал известный российский ландшафтный архитектор - Илья Васецкий. И эти работы - часть социально- благотворительного проекта "Благоустройство общественных пространств в малых городах России".