В Рязани состоялось подведение второго этапа смотра-конкурса «Лучший по профессии», в котором приняли участие работники подразделений нефтетранспортной компании из Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Псковской областей и Республики Марий Эл.

В Рязани состоялось подведение второго этапа смотра-конкурса «Лучший по профессии», в котором приняли участие работники подразделений нефтетранспортной компании из Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Псковской областей и Республики Марий Эл.Мероприятие проходило в течение трёх дней на базе Рязанского районного нефтепроводного управления. В конкурсе участвовали 66 представителей различных профессий, в том числе лаборанты химического анализа, операторы нефтеперекачивающих станций и линейные трубопроводчики. Конкурсантам предстояло ответить на теоретические вопросы и выполнить практические задания.«Жюри учитывало не только уровень теоретической подготовки и навыков, но и способность быстро принимать решения в сложных ситуациях, эффективно анализировать технологические процессы. Большое внимание уделялось проверке знаний по охране труда, противопожарной безопасности и оказанию первой медицинской помощи», - подчёркивается в сообщении пресс-службы компании.Лучшие представители своих профессий были награждены грамотами. Также победителям и призёрам конкурса выдали денежные премии и сделали ежемесячную прибавку к зарплате. Теперь обладатели первых мест примут участие в финале конкурса профмастерства «Лучший по профессии», который состоится в Самаре в августе.