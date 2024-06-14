Подрядчик школы на 1100 мест в Покрове оштрафован за неоднократные нарушения сроков выполнения...

Подрядчик школы на 1100 мест в Покрове оштрафован за неоднократные нарушения сроков выполнения контрактаВ 2022-2023 годах прокуратурой неоднократно выявлялись факты нарушения подрядчиком сроков выполнения работ."Позже, между ООО «Ремстройгарант» и МКУ «Отдел капитального строительства администрации Петушинского района Владимирской области» заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым условия Контракта должны быть исполнены подрядной организацией не позднее 31.07.2024. Приложением к дополнительному соглашению является график выполнения строительно-монтажных работ", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Кроме того, прокуратурой установлено, что по состоянию на 11 июня 2024 года ООО «Ремстройгарант» не завершено 15 этапов строительно-монтажных работ в сроки, установленные графиком: не в полном объёме выполнены мероприятия по оборудованию бассейна, систем электроснабжения, отопления, канализации, установке видеонаблюдения и пожарной сигнализации.В итоге, генеральному директору ООО «Ремстройгарант» внесено представление, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, а также штраф в размере от 5 до 15 % стоимости неисполненных обязательств, но не менее 30 тысяч рублей, так и дисквалификации на срок до двух лет.Завершение работ по строительству школы находится на контроле прокуратуры региона.Фото: пресс-служба областной прокуратуры