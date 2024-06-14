Преподаватель колледжа имени Бородина Анастасия Старчак рассказала, как прошел фестиваль...

Преподаватель колледжа имени Бородина Анастасия Старчак рассказала, как прошел фестиваль "Владимирские музыкальные сезоны""Владимирские музыкальные сезоны". Первый, международный молодёжный фестиваль под таким названием прошел в областной столице при поддержке регионального министерства культуры и владимирского колледжа имени Бородина.За три дня на улицах выступили около 300 артистов, в том числе, - из Владимирского музыкального колледжа, а также 10 больших коллективов из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды и Петрозаводска. И из других стран заочно - из Македонии и Египта.Участники сезонов состязались в музыкальных "баттлах". Главный концерт состоялся на Пушкинском бульваре. В нем также приняли участие китайские студенты из МГУ имени Ломоносова.Ян Чжао, студент МГУ имени Ломоносова, г.Москва:- В России искусство лучше, чем в Китае. Я очень рад, что приехал во Владимир участвовать во "Владимирских Музыкальных сезонах". Я очень рад.Подробнее о музыкальных сезонах в интервью рассказала один из организаторов фестиваля и преподаватель колледжа имени Бородина - Анастасия Старчак.