«Ростелеком» намерен стать поставщиком услуг бронирования отелей первого выбора для сегментов В2В и В2G. Компания разрабатывает собственное решение— отельный консолидатор Ростелеком Travel

«Ростелеком» намерен стать поставщиком услуг бронирования отелей первого выбора для сегментов В2В и В2G. Компания разрабатывает собственное решение— отельный консолидатор Ростелеком Travel Tech (RTT), построенный на специализированной ИТ-платформе. Оператором отельного консолидатора выступает ООО «СБО». Консолидатор RTT включает ряд функциональных модулей, которые позволят заказчикам верифицировать отели и иные места размещения, типизировать клиентов, отбирать предложения в соответствии