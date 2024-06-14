Смотрите Вести в 14:30: Абунафест в Суздале бьет рекорды
Приёмы маскировки
- Волонтеры...
Смотрите "Вести" в 14:30: "Абунафест" в Суздале бьет рекорды
Приёмы маскировки
- Волонтеры Народного полка провели испытания улучшенных масксетей. Как грамотная распятновка помогает укрыться от противника?
Женское счастье
- Когда работа - это и призвание, и признание. За преданность профессии наградили акушера-гинеколога из Юрьева-Польского.
Караваном по Суздалю
- Древний город принимает крупнейший в России фестиваль автопутешественников. "Абунафест" в Суздале бьет рекорды.