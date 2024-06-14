Суздаль принимает крупнейший фестиваль караванеров Абунафест По количеству участников он бьёт...

Суздаль принимает крупнейший фестиваль караванеров "Абунафест"По количеству участников он бьёт все рекорды. Слово Александру СыпченкоПробег внедорожника Сергея Кравченко давно перевалил за 300 тысяч километров. На нем автопутешественник исколесил почти всю Россию и ближнее зарубежье. В машине есть все необходимое: 4 колеса, мощный мотор, кровать, маленькая кухня. В фестивале караванеров Сергей участвует впервые.Сергей Кравченко, автопутешественник:- Первый раз на подобном фестивале, до этого особо не было возможности. В основном путешествую один в разных локациях, но в этом году решил посетить это мероприятие и, честно говоря, я в восторге.Интерес к автотуризму в России растет с каждым годом, - отмечает губернатор региона - Александр Авдеев.По количеству участников слет караванеров в Суздале в первые же 2 дня побил все рекорды. Сюда прибыло более 600 экипажей со всего мира.Для автотуристов созданы все условия для гармоничного отдыха. На площадке фестиваля организована палаточная гостиница для гостей, путешествующих налегке. Для проживания можно арендовать как простую палатку, так и комфортабельный глэмпинговый шатер.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Развитие инфраструктуры, федеральной дорожной инфраструктуры и региональной - должно сопровождаться и развитием инфраструктуры для отдыха на автодомах, для караванеров.Название проекта придумал его основатель Владимир Герченов. По-арабски "абуна" – означает "отец наш", так издревле обращались к священникам. Именно поэтому простой протоиерей из Мценска и получил такой позывной в среде автопутешественников.Владимир Герченов, священник, основатель "Абунафеста":- Сначала это были гости у меня, приезжали с разных мест, проезжая мимо Мценска нашего, где я живу. Их становилось все больше и больше, и потом это переросло в такие в такие вот фестивали. Решили, что это будет "абунафест".Уже в этом году к 1000-летию Суздаля правительство области запустит 4 новых маршрута. Они соединят Москву, Владимирскую и Нижегородскую области. У нашего региона очень высокий потенциал для развития автотуризма, - отмечают эксперты.По статистике более 70% караванеров предпочитают путешествовать в радиусе до 250 километров от места проживания.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".