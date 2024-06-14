Связь с Византийской империей: археологи обнаружили в Суздале редкий исторический артефакт Это...

"Связь с Византийской империей": археологи обнаружили в Суздале редкий исторический артефактЭто миниатюрная костяная пластина от византийского ларца с изображением война.Находка была сделана на раскопках в центре города, там, где раньше располагались оборонительные укрепления окольного города, на территории двух старых усадьб. Воин держит в руках щит и меч, готовясь к атаке.Размер пластины 45 на 46 миллиметров. При этом резчик мастерски изобразил все мелкие детали. Ранее части таких шкатулок находили в Смоленской области и в Белоруссии. В Суздале же такая находка сделана впервые.Как сообщают в Российской академии наук, эта пластинка отражает расцвет княжества в двенадцатом веке и говорит о связи древнего города с Византийской империей.