В честь столетия со дня рождения Владимира Солоухина в Алепино состоялся концерт Симфонической...

В честь столетия со дня рождения Владимира Солоухина в Алепино состоялся концерт "Симфонической экспедиции"Музыкальное приношение автору "Владимирских проселков". На родине известного русского писателя - нашего земляка Владимира Алексеевича Солоухина - состоялся концерт "Симфонической экспедиции" с участием музыкантов Российского национального оркестра из Москвы. Слово - Вере Куликовой.Солист Российского национального оркестра Сергей Елецкий все детство летом проводил в этих местах. В селе Калетеево жили его бабушка и прабабушка. Гордится, что играет в Алепино на родине писателя Владимира Солоухина. Это его первый концерт перед земляками.Сергей Елецкий, солист Российского национального оркестра (Москва):- Очень радостно играть на малой Родине. И, вообще, мне кажется, очень прекрасный проект. Я впервые участвую в таком концерте, который проходит не в концертном зале, не в филармонии, не в консерватории, а вот - на природе!Гостями концерта стали дочери Владимира Солоухина. Вся семья собралась в Алепино по случаю столетия со дня его рождения. Младшая дочь писателя Ольга говорит, что Владимир Солоухин очень любил слушать классику.Ольга Солоухина, младшая дочь писателя Владимира Солоухина:- Настолько любил музыку, что у нас были собрания пластинок, старинный граммофон, то есть - не только магнитофон, который был одной из первых вещей, которые он привез из своей командировки, то есть - мы постоянно слушали музыку классическую.К столетию писателя администрация Собинского района помогла издать полное собрание сочинений Владимира Солоухина. Особая благодарность семьи - главе района Александру Разову.Елена Солоухина, старшая дочь писателя Владимира Солоухина:- Благодаря Александру Всеволодовичу, наконец-то, в первый раз за все это время издается полное собрание сочинений, начиная с самых ранних, то есть - практически его очерков.В исполнении солистов Российского национального оркестра в Алепино прозвучал и Чайковский - любимый композитор Владимира Солоухина."Симфоническая экспедиция" в рамках которой состоялся концерт - авторский проект заслуженного артиста России Артема Маркина. Программу этого концерта согласовывали с маэстро, - рассказывает Виталий Назаров, солист Российского национального оркестра. Сожалеет, что не удалось сыграть вместе с ним. Дирижера не стало в марте этого года.Виталий Назаров, художественный руководитель ансамбля " Камерата РНО", солист Российского национального оркестра:- Сейчас все его замечательные идеи прекрасно воплощают в жизнь его дочь, жена, оркестр. Они невероятные молодцы, что взялись за этот непростой труд.По словам Елены Маркиной, проводить симфоническую экспедицию в знаковых местах нашего края было идеей дирижера Артема Маркина. Таким образом он хотел привлечь внимание к сохранению исторического наследия.Елена Маркина, директор Центра классической музыки, жена Артёма Маркина:- Мы любим эту точку. Наша экспедиция здесь уже бывала, и мы прекрасно знаем, что в этом году замечательный юбилей - столетие выдающегося русского писателя - Владимира Солоухина, поэтому Симфоническая экспедиция, в своем новом формате, с новой историей - не могла не приехать.И, благодаря экспедиции в Алепино, начали реставрировать старинный храм, где крестили известного русского писателя Владимира Солоухина.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".