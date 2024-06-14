В День медработника наградят акушера-гинеколога Юрьев-Польской ЦРБ - Галину Кучерову В областной...

В День медработника наградят акушера-гинеколога Юрьев-Польской ЦРБ - Галину КучеровуВ областной филармонии 14 июня пройдет торжественное собрание в преддверии Дня медицинского работника. Он будет отмечаться в воскресенье - 16 июня. По случаю праздника наградят лучших представителей профессии. В их числе - акушер-гинеколог Юрьев-Польской ЦРБ Галина Кучерова. О своих пациентках она заботится десятки лет. Мария Артес познакомилась с врачом.Помогать людям - её страсть и призвание. Галина Кучерова - акушерка высшей категории. Заботится о женском здоровье уже 42 года. Через ее руки прошли сотни - тысячи - пациенток. Они говорят сами за себя.Анастасия Нивежина - пациент:- Галина Станиславовна очень добрая, отзывчивая, всегда спросит, что, как, поможет, направит куда-то с анализами, что-то разъяснит.Её ценят и коллеги - за профессионализм и опыт, нажитый годами, и за преданность центральной районной больнице. Сюда она устроилась, окончив владимирское медучилище. И ни дня не работала где-то еще.Олег Кондратьев - главный врач ЦРБ, г.Юрьев-Польский:- По своему опыту и по своим навыкам иногда может заменить врача. Мы ее именно с этой целью иногда направляем в районы смотреть пациентов сельской местности. Она активно помогает доктору вести прием, иногда осуществляет самостоятельный прием, как акушерка.Марина Гунихина - заместитель главного врача по поликлинической работе ЦРБ в г. Юрьев-Польский:- К ней обращаются пациентки в любое время дня, любой национальности. С документами, без документов. Любых. Она примет каждую. Не обидит. Разговаривает с каждой уважительно. Спокойно.Марина Артюхова - врач-гинеколог, в коллективе "новенькая". Работает всего 2 недели. Рассказывает: для неё Галина Кучерова - и напарник, и наставник, и проводник.Марина Артюхова - врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики ЦРБ в г. Юрьев-Польский:- У нее прекрасная память. Она помнит всех пациентов. Она даже помнит мою маму, она помнит мою сестру. Они в свое время на учете у нее стояли. Всех по фамилиям, по диагнозам, все, как надо. Она прекрасно сама тоже разбирается в этой специальности. Она может и женщину посмотреть, и мазки взять, и манипуляции провести.Сама Галина Станиславовна говорит: как будто родилась с этой мечтой - работать в больнице. И с детства уверенно шла к ее исполнению.Галина Кучерова - акушерка женской консультации ЦРБ в г. Юрьев-Польский:- Я воспитывалась бабушкой, жила в деревне. И мне очень нравился, у нас был Федор Андреевич, фельдшер, - мне он очень нравился, его специальность очень нравилась. Я хотела быть в медицине.Пациенты отвечают взаимностью, благодарят со всей теплотой.Галина Кучерова - акушерка женской консультации ЦРБ в г. Юрьев-Польский:- Вот-вот, на днях, принесли плов, да, такой большой, вкусный плов.- Да-да.- А вот, накормила нас, мы наелись и довольные пошли работать.Душу Галина Кучерова отводит в огороде. Свободное время посвящает семье и четвероногому любимцу Микки. Сегодня устроят небольшое застолье по случаю заслуженной награды. В честь дня медработника Галину Станиславовну отметили грамотой регионального Минздрава.Мария Артес, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".