Гражданин одного из государств Центрально-Азиатского региона вместе с другими соучастниками организовал на территории Петушинского района нелегальное казино. Игровые автоматы находились

Гражданин одного из государств Центрально-Азиатского региона вместе с другими соучастниками организовал на территории Петушинского района нелегальное казино. Игровые автоматы находились по двум адресам в нежилых помещениях. В Следкоме сообщили, что незаконные игорные заведения работали с января по июль 2022 года. Организаторы конспирировались, но это не помогло скрыться от правоохранительных органов – 27 июля 2022 года