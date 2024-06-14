В Петушинском районе вынесен приговор иностранцу за организацию и проведение азартных игр В...

В Петушинском районе вынесен приговор иностранцу за организацию и проведение азартных игрВ отношении гражданина одного из государств Центрально-Азиатского региона вынесен приговор. Он обвиняется в организации и проведении азартных игр группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ).В пресс-службе Следственного комитета рассказал, что с января по июль 2022 года фигурант совместно с другими соучастниками, используя методы конспирации, организовал в нежилых помещениях по двум адресам на территории Петушинского района азартные игры с использованием игрового оборудования.После чего 27 июля 2022 следователями СК России совместно с сотрудниками регионального УФСБ незаконная игорная деятельность была пресечена, а игровое оборудование изъято."В ходе расследования были допрошены многочисленные свидетели, изъяты и осмотрены 29 игровых аппаратов, десятки игровых плат, мобильные телефоны, сим-карты, документация и другие вещественные доказательства", - добавили в надзорном ведомстве.Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, который снижен до 470 тысяч с учетом задержания и срока нахождения его под домашним арестом на стадии предварительного следствия.Ранее судом в отношении двух других участников данной преступной группы также был вынесен обвинительный приговор. Одному мужчине назначено 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 300 тысяч рублей, другому – в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.Фото: СУ СК России по Владимирской области