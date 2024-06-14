В рамках проекта Читаем Солоухина вместе во Владимире создаются аудиокниги для слепых 14 июня...

В рамках проекта "Читаем Солоухина вместе" во Владимире создаются аудиокниги для слепых14 июня Россия отмечает столетие со дня рождения писателя Владимира Солоухина. В его родном селе Алепино состоятся памятные торжества. На могиле писателя пройдет панихида, а затем возле родного дома Владимира Алексеевича начнётся большой литературный праздник. Познакомить с его творчеством каждого - задача проекта "Читаем Солоухина вместе". Работа над ним продолжается в областной библиотеке для слепых. Как создаются "говорящие книги", расскажет Мария Платанюк.Олег Гуреев, заместитель министра культуры Владимирской области:- После первых крещений в Тулоне, через реки, болота и рвы, их тянули поджарые кони, по Европе, до нашей Москвы..."Разрыв-трава". Один из первых поэтических сборников нашего великого земляка - Владимира Солоухина. Издание "Молодая гвардия", год 1956. Отрывок - он станет частью большой "говорящей" книги для незрячих - читает Олег Гуреев, заместитель министра культуры Владимирской области.По словам Олега Николаевича, раритет с автографом автора он приобрел в букинистическом магазине. Сегодня "Разрыв-трава" - часть семейной библиотеки Гуреевых.Олег Гуреев, заместитель министра культуры Владимирской области:- Через 2 года, в 1958 году Солоухин подписал эту книгу: "Преподавателям и студентам дорогого техникума. С любовью". Владимир Солоухин. Я видел многие книги, подписанные Солоухиным, и у Владимира Алексеевича такой был своеобразный способ подписания книги.Подписывал Солоухин размашисто, поперек листа. А техникум - тот самый владимирский авиамеханический, где юный Владимир Солоухин выучился на механика. О своих сокурсниках он расскажет в "Каравае заварного хлеба". О жизни 17-летних мальчишек в годы Великой Отечественной войны.По словам Олега Гуреева, именно это произведение ещё в школьные годы произвело самое сильное впечатление. Все творчество Солоухина - о родной земле, о земляках.Олег Гуреев, заместитель министра культуры Владимирской области:- Его "Владимирские просёлки", "Капля росы", - они прославили нашу Владимирскую землю на всю страну и на весь мир, и то, что очень многие начинания реставраторов, архитекторов, музейных сотрудников начинались со строк Владимира Алексеевича Солоухина, - это очень важно."Говорящие" книги создаются в рамках проекта "Читаем Солоухина вместе" владимирской областной библиотеки для слепых. Благодаря ему творчество Владимира Алексеевича доступно тем, кто воспринимает мир наощупь и на слух.Каждый из участников проекта - чтецов - вкладывает в него особые эмоции. Работа в студии звукозаписи важна, но это лишь часть, - рассказывает главный библиотекарь - Алексей Тимофеичев. Создание аудиокниги, которую вставит в тифлофлешплеер незрячий человек - процесс ответственный.Алексей Тимофеичев, главный библиотекарь владимирской областной специальной библиотеки для слепых:- Паузы убираем, выравниваем уровень записи, если кто-то волнуется. Процесс обработки занимает очень длительное время, после этого записываем на диски, записываем на флешкарты. Есть такая хорошая песня. "С чего начинается Родина?". Она начинается с наших поэтов, с наших писателей.Проект "Читаем Солоухина вместе" областная библиотека для слепых начала в год девяностолетия Солоухина - в 2014. В год столетия выходит на "новый круг". Итогом первого этапа стали 8 часов звучания, в этот раз намерены записать даже больше. "Говорящих книг" посетители очень ждут.Наталия Негрей, директор владимирской областной специальной библиотеки для слепых:- Среди наших читателей имеет огромный отклик. Они, безусловно, благодарны нам, как организаторам - проводникам, так и людям, кто приходит, кто озвучивает, кто начитывает. Им, конечно, очень приятно слышать голоса."Вести-Владимир" внесли свой вклад в проект. Он объединил творческих людей, политиков, общественников, артистов..."Белая трава"- из знаменитого сборника "Камешки на ладони".Задача - попытаться передать особой аудитории все краски солоухинской прозы. Зелень, вода и небо. Которое принимает не "последнее участие в сотворении нашего маленького мира".Мария Платанюк, корреспондент:- Оно то серое, когда еще самый ранний рассвет, то серо-розовое, то ярко-красное - перед торжественным выходом солнца, то золотое, то золотисто-синее, и, наконец, голубое, как и полагается ему быть в разгаре ясного, летнего дня. Солоухинский слог, великолепный...В фондах областной библиотеки для слепых - сто тысяч книг. Напечатанные шрифтом Брайля, шрифтом укрупненным, есть и плоскопечатные.Что же касается аудиокниг, - они пользуются особой популярностью. Любимые произведения, которые умещаются на миниатюрной флеш-карте - всегда рядом с незрячим читателем. Новые книги Солоухина - в аудиоформате - также будут доступны каждому.Наталия Негрей, директор владимирской областной специальной библиотеки для слепых:- Мы их передадим как в свой фонд, так можем передать и в фонд других библиотек. У нашего учреждения 36 библиотечных пунктов по области, которые находятся в местных отделениях слепых, домах инвалидов, интернатах, в геронтологических центрах. И при муниципальных библиотеках.Краеведческая литература - особое направление в библиотеке для слепых. Его активно развивают. Именно здесь были изданы знаменитые "Владимирские просёлки" с шрифтом Брайля."Звучат просёлки" и в аудиоформате. Для особенных читателей - это возможность "пройти" солоухинским маршрутом. Нашим, родным.Мария Платанюк, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".