В Суздале задержали наркопотребителя, пытавшегося напасть на сотрудников полиции По имеющейся у...

В Суздале задержали наркопотребителя, пытавшегося напасть на сотрудников полицииПо имеющейся у оперативников информации, 34-летний житель Собинского района причастен к распространению наркотиков."В момент задержания злоумышленника, который организовывал очередной тайник-закладку, он сначала попытался убежать, а затем оказал активное сопротивление: достал нож и замахнулся им в сторону сотрудников полиции. Действия мужчины были сразу же пресечены полицейским, применившим боевые приемы борьбы. Фигурант был задержан", - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Кроме того, оперуполномоченные полиции установили, что подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, сам являющийся наркопотребителем, организовал в Суздале в общей сложности 19 закладок с разовыми дозами мефедрона и alpha-PVP. Обмотанные черной изолентой свертки с наркотическим средством и мобильный телефон были изъяты.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям: «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ).Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области