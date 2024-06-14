В Юрьев-Польском районе прошел ежегодный День Поля Концертная программа, выставка сельхозтехники,...

В Юрьев-Польском районе прошел ежегодный День ПоляКонцертная программа, выставка сельхозтехники, "Трактор шоу", а также презентация продукции лучших производителей средств защиты растений. Среди них - группа компаний "Шанс".Ежегодная, традиционная, масштабная. "Полевая" выставка помогает расти и развиваться аграрным хозяйствам. Здесь презентуют сельхозтехнику, оборудование, новинки от производителей удобрений. А студенты и сотрудники аграрных предприятий соревнуются в мастерстве между собой на "Трактор шоу".Александр Авдеев - губернатор Владимирской области:- В прошлом году преодолели планку в полмиллиона тонн молока по области. Ставим перед собой еще большую планку. Мы ставим перед собой задачу вводить залежалые земли в оборот. Для этого мы заключили соглашение с компанией "Росагролизинг", чтобы иметь возможность еще больше техники помогать приобретать нашим аграриям.Ключевая цель - обмен опытом. Залог рекордных урожаев - защита растений от болезней, сорняков и вредителей. Надежным партнером аграриев на пути к урожаю выступает отечественный производитель пестицидов - группа компаний "Шанс".20 лет на рынке. Более 80 видов средств защиты растений и микроудобрений выпускают на заводе в Липецкой области - одном из самых современных и технологичных предприятий в России. Группа компаний "Шанс" входит в пятерку крупнейших федеральных компаний отрасли.Альберт Панин - руководитель объединенного представительства ГК "Шанс" во Владимирской области:- Более 6000 сельхозорганизаций Российской Федерации и стран зарубежья используют препараты компании "Шанс". На рынке во Владимирской области уже седьмой сезон. Более 30 хозяйств защищают поля и свой урожай нашими препаратами.Владимир Бабаченко - главный агроном компании "Дымов":- Урожайность достигает до 90 центнеров у нас. Очень высокий уровень технологий. Работаем с шансом уже 5 лет.Сегодня, по данным российского союза производителей Химических Средств Защиты Растений, группа компаний «Шанс» является лидером российского рынка пестицидов по ежегодному проценту прироста продаж в литрах.Мария Артес. Алексей Ковалев. "Вести Владимир"