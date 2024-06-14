Владимирцы могут присоединиться к практическим учениям поисково-спасательного отряда Лиза...

Владимирцы могут присоединиться к практическим учениям поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"Члены поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" готовятся к горячему сезону. Количество заблудившихся в лесу увеличится в геометрической прогрессии.15 июня активисты проведут практические учения по теме "Поиск в природной среде" в микрорайоне Оргтруд областного центра.Инструкторы отряда научат участников методам поиска людей, работе с компасом, туристическим навигатором. А также взаимодействовать друг с другом в рамках поисковой цепи и применять средства связи. Принять участие может любой желающий в возрасте от 18 лет. Начало сборов - в 8 часов утра.Запись на учения по телефону: 8-999-807-1814 (Анна)