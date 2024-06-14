Деньги будут взяты из федерального бюджета, сообщили в региональном правительстве. В этом году планируется реконструировать около 17 километров сетей теплоснабжения, 5 км сетей

Деньги будут взяты из федерального бюджета, сообщили в региональном правительстве. В этом году планируется реконструировать около 17 километров сетей теплоснабжения, 5 км сетей водоснабжения и почти 3 километра сетей водоотведения. Реконструкция запланирована во Владимире, Коврове, Суздале, Карабаново, в Александровском и Кольчугинском районах. Работы по приведению в нормативное состояние инженерных сетей уже начались. Кроме того, в