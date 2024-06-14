Владимирские соцсети заполнили фото потерянных автомобильных номеров Разыскиваются владельцы...

Владимирские соцсети заполнили фото потерянных автомобильных номеровРазыскиваются владельцы госномеров. Владимирские соцсети наводнили фото автомобильных регистрационных знаков, которые после дождичка в четверг выудили из луж.От мотоциклов и автомобилей. Один, три, четыре или вот - целая коллекция металлических табличек. Это улов с Промышленного проезда в областном центре.Переезжая царь-лужу вброд, машины поднимают волны. Они-то и "вымывают" госзнаки из номерных рамок. Сидят таблички некрепко. Говорят: чтобы остаться ни с чем, достаточно лужи глубиной 15 сантиметров.В ГАИ напоминают, что езда без номеров - это грубое нарушение. Штраф за такое - 5 тысяч рублей и вплоть до лишения прав.