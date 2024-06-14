Во Владимире открылась новая экспозиция с работами мастеров из Гусь-Хрустального района Выставка...

Во Владимире открылась новая экспозиция с работами мастеров из Гусь-Хрустального районаВыставка открылась в Доме Фольклора. Работы мастеров увидела Полина Лаптева.От практики к теории. Создав свою коллекцию предметов из бисера (она называется "Бабочки мира"), мастерица Наталья Бушуева села писать книги о бисероплетении и составлять авторские схемы своих изделий.Наталья Бушева, мастерица по бисероплетению:- Я очень люблю природу, поэтому и цветы, и бабочки - это воплощение красоты природы. Как художник красками рисует, только я рисую бисером.Наталья занимается бисероплетением уже более 20 лет. В ее коллекции - цветы, бабочки, украшения. Она работает в технике мозаичного плетения. Каркасы не из проволоки, а из нитей.Наталья Бушева, мастерица по бисероплетению:- Хаос вроде бисерный, а потом ты собираешь его в вещь, и уже получается упорядоченный хаос.С помощью различных творческих техник красоту природы запечатлевают и гусевские художники. Например, эти насекомые изготовлены из подручных материалов - проволоки, клея и пенопласта. В технике пластической скульптуры работает художник, преподаватель декоративно-прикладного искусства Игорь Володин. Его шедевры из дерева - Соловей разбойник, трехглавый дракон, - поселились в парке "Сказка" в центре Гусь-Хрустального.Анна Изуита, заместитель председателя комитета по культуре и туризму, г. Гусь-Хрустальный:- Традиционное фольклорное искусство здесь не прижилось. Город основан 1756 году промышленником Акимом Мальцовым, и сразу начинается эстетическая красота в стекле и хрустале. Творческое начало через эту эстетику и хрусталь приходит в умы наших мастеров.Эта выставка - конгломерат народного творчества Гусь-Хрустального - города и района. Марина Миллер практикует валяние шерстью и создает картины в технике стринг-арт.Марина Миллер, методист по декоративно-прикладному творчеству:- Это техника набивания гвоздей и накручивания нитей. Это создает эффект 3д рисунка. Это может быть внешняя и внутренняя техника рисования.В планах у мастерицы освоить макраме.Увлекается Марина и витражной росписью. Работа, говорит, кропотливая, в несколько этапов. Для качественного нанесения рисунка необходимо, чтобы поверхность полностью высохла.- Мы делаем контур. Важно, чтобы краска не заливалась. После идет уже творческий процесс, и заливается краска.Возрождают мастера и забытое ремесло - кубовую набойку 19 века. Это традиционный вид росписи ткани, когда рисунок наносится при помощи штампа.Полина Лаптева, корреспондент:- Для начала на белую ткань наносится оттиск со специальным резервирующим составом, затем ткань помещается в раствор с краской индиго. А уже после удаления резерва проявляются вот такие белые узоры.Культуролог Алексей Першин еще в детстве увлекся вязанием спицами, крючком. Интерес к истории и культуре родного края побудил заняться пошивом народных костюмов.Алексей Першин, мастер по декоративно-прикладному творчеству:- Спектр ремесла обширен, хочется, конечно, сохранить. Каждый раз, когда изучаешь народное творчество, ты осознаешь, что чего-то не умеешь. Нужно изучать, и в дальнейшем усовершенствовать свои навыки.Сейчас мастер-универсал владеет многими техниками: бранное ткачество, кружевоплетение, лоскутное шитье, вышивка.На выставке представлены народные костюмы, декоративное панно - "Калейдоскоп мыслей художника", а также вот эта инсталляция под названием "Руки мастера".Алексей Першин, мастер по декоративно-прикладному творчеству:- Ткань начинается с шерсти. Как раз здесь чесалка, на которой расположена шерсть, нитка прядется, и получается уже и кружево из коклюшек, и бранное ткачество, все, что мы с вами носим, надеваем...В 2026 году Гусь-Хрустальному району исполнится 100 лет. В планах у Алексея - разработка коллекции народных костюмов, которая вобрала бы в себя традиции со всех уголков района.Полюбоваться на изделия мастеров на выставке декоративно прикладного творчества в Доме Фольклора можно до 23 июня.Полина Лаптева, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".