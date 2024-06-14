Железная дорога, которая ведет от вокзала до промзоны в районе Рокадки, выставлена на Авито. Ее продает банк «Санкт-Петербург» в рамках аукциона в процедуре банкротства. Протяженность

Железная дорога, которая ведет от вокзала до промзоны в районе Рокадки, выставлена на Авито. Ее продает банк «Санкт-Петербург» в рамках аукциона в процедуре банкротства. Протяженность железнодорожных путей – 6074 метров, сообщается в объявлении. Рельсы расположены в окружении жилой и производственной застройки. Стоимость железной дороги – 67 893 147 рублей. Цена представлена для ознакомления и не является публичной офертой