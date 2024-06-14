Во Владимире железную дорогу в районе поворота на Точмаш продают на «Авито». Рельсовые пути находились в частной собственности компании «Реалинвест» из Московской области. Фирму признали

Во Владимире железную дорогу в районе поворота на Точмаш продают на «Авито». Рельсовые пути находились в частной собственности компании «Реалинвест» из Московской области. Фирму признали банкротом еще в 2019 году, на данный момент предмет продажи находится в залоге банка «Санкт-Петербург». Первые торги были объявлены в марте. Начальная цена, за которую отдавали ж\д ветку составляла порядка