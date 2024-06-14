Во владимирских летних лагерях детей учат правилам безопасности Как сохранить жизнь себе и другим...

Во владимирских летних лагерях детей учат правилам безопасностиКак сохранить жизнь себе и другим - школьникам напоминают даже на отдыхе. В летних лагерях дети проводят безопасные каникулы.Очередной занимательный урок для учащихся семнадцатого владимирского лицея провели спасатели и правоохранители. Показали пару полезных лайфхаков. Пожарные - как быстро надеть противогаз и дышать в нем, кинологи - как найти потерявшуюся вещь с помощью служебной собаки, инспекторы гаи - как правильно переходить четырехполосную дорогу.Такие занятия школьники, как правило, не прогуливают. Пришло больше ста детей. В общем, у всех зачёт!Ольга Ефремова, начальник отделения профилактики пожаров 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Владимирской области:- Детям в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, что нужно выключать электронагревательные приборы, не проводить эксперименты со спичками и зажигалками, выключать зарядники от телефонов. Мы желаем вам провести безопасно эти каникулы.