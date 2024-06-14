Суд признал гражданина одного из иностранных государств винновым в организации и проведении азартных игр группой лиц по предварительному сговору.

Суд признал гражданина одного из иностранных государств винновым в организации и проведении азартных игр группой лиц по предварительному сговору. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Осуждённый действовал на территории Петушинского района. С января по июль 2022 года он вместе с сообщниками устроил в нежилых помещениях подпольные игорные заведения. Нелегальный бизнес был пресечён следователями СК России совместно с сотрудниками регионального УФСБ. Правоохранители изъяли 29 игровых аппаратов, а также другое оборудование.«Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, который снижен до 470 тысяч с учётом задержания и срока нахождения его под домашним арестом на стадии предварительного следствия», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.