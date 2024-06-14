Банк продолжает развитие автоматизированной системы для анализа рисков по различным торговым инструментам.

Банк продолжает развитие автоматизированной системы для анализа рисков по различным торговым инструментам. Завершены работы по внедрению собственного импортонезависимого решения для оценки риск-показателей по брокерским продуктам. Внедрение позволило в 1,5 раза повысить уровень автоматизации бизнес-процессов, а также расширить возможности маржинального кредитования и увеличить эффективность вложений клиентов брокера.«В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса инвесторов к операциям с ценными бумагами и срочными продуктами. Клиенты видят в этом дополнительные возможности для сохранения и увеличения накоплений помимо банковских вкладов. Новый модуль позволяет банку оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка, и точно оценивать риски как для клиента, так и для брокера», — сообщил Максим Кондратенко, член правления банка ВТБ.Новая платформа «Оценка рисков брокерского бизнеса» входит в систему расчета рыночных рисков для торговых операций. Она позволяет рассчитывать ставки риска по разным видам инструментов, проводить сценарный анализ портфеля, оценивать потенциальные убытки при реализации стрессового сценария и потребности в экономическом капитале. Модуль построен на целевом импортонезависимом технологическом стеке.Переход на новую систему позволил ускорить часть расчетных процессов и выбрать более современные методики оценки риска. При внедрении удалось повысить уровень автоматизации бизнес-процессов в 1,5 раза. За счет новой архитектуры разработана система, которая оперативно рассчитывает необходимые метрики по актуальным моделям. Также внедрена оптимизированная методология, которая использует актуальную рыночную информацию и современные методы оценки показателей риска. Это позволило банку предложить клиентам более выгодные условия и расширить возможности маржинального кредитования. Теперь клиенты смогут работать с большим плечом, то есть приобретать в кредит большее количество ценных бумаг.«Время расчета риск-метрик сокращено в два раза, что позволяет увеличить скорость принятия бизнес-решений. Кроме того, новый модуль позволил полностью перейти на импортозамещенный продукт в процессах расчета рисков торговой книги», — поделился Никита Рыбченко, руководитель департамента технологического развития общебанковских систем, старший вице-президент ВТБ.«ВТБ – один из лидеров в области предоставления брокерских услуг в России. Мы делаем все, чтобы инвестировать с нами было комфортно любому инвестору. Запуск новой платформы по оценке рисков позволил ослабить требования к обеспечению маржинальных кредитов по ряду ликвидных активов – увеличить доступное кредитное плечо», — комментирует Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент ВТБ.Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.