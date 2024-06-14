Правоохранители задержали 39-летнего жителя Юрьев-Польского.

Правоохранители задержали 39-летнего жителя Юрьев-Польского. Мужчину обвиняют в краже электроинструментов общей стоимостью 22 тыс. рублей. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Стражи порядка полагают, что гражданин ночью проник на территорию строящегося объекта и вынес две электропилы, а также болгарку, шуруповерт и перфоратор. Украденное добро он собирался продать.На допросе мужчина во всём сознался. Электроинструменты полицейские изъяли.В настоящий момент в отношении жителя Юрьев-Польского возбуждено уголовное дело.