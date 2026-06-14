Главврач областной станции переливания крови Дмитрий Находкин ответил на основные вопросы о донорстве.

Каждый год 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Само слово «донор» происходит от латинского danare — «дарить», потому что зачастую доноры дарят другим не только кровь, но и жизнь. Хватает ли доноров в нашем регионе? Сколько литров крови жертвуют владимирцы? Каждый ли может стать донором и кому это противопоказано? На эти и другие вопросы ответил главный врач областной станции переливания крови Дмитрий Находкин. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Лишнего не надо— Дмитрий Александрович, по вашим личным ощущениям, сегодня кровь стали сдавать чаще, чем, скажем, в советское время, или, наоборот, эта тенденция уходит в прошлое?— Понимаете, в советское время был совершенно другой подход к сдаче крови. Тогда кровь сдавали для галочки — с огромным запасом. Сейчас же мы чётко ориентированы на потребность больниц. То есть с точки зрения здравого смысла, экономики и уважения к донорам сегодня, на мой взгляд, более правильный подход.— В каких медицинских случаях крайне важна кровь доноров?— Во-первых, это экстренные состояния — аварии, кровотечения во время операций, акушерские кровотечения, онкогематология — здесь необходима именно кровь. Но также не менее важны компоненты крови. К примеру, тромбоциты нужны для лечения больных с лейкозами. И даже современная медицина сейчас подходит к тому, что все высокотехнологичные операции делаются под прикрытием переливания именно компонентов крови.— А есть ли преимущества сдачи крови для самого донора?— Конечно, есть. Научно доказано, что организм омолаживается во время сдачи крови. Специалисты брали группу пожилых доноров, обследовали их и сравнивали с контрольной группой. Выяснилось, что в среднем люди, сдающие кровь, живут на пять лет дольше остальных. Плюс эта процедура своего рода дополнительная диспансеризация. Мы же делаем анализы, исследуем кровь на наличие инфекций и вирусов.18 плюс— По каким критериям отбирают доноров?— Человек должен быть старше 18 лет и весить более 50 килограммов. Верхнюю границу возраста закон сейчас не устанавливает. И конечно, у донора не должно быть никаких инфекционных или хронических заболеваний. Также противопоказана эта процедура беременным женщинам, людям с онкозаболеваниями, инвалидностью, сердечно-сосудистыми проблемами.— Можно ли во время сдачи крови заразиться инфекцией?— Нет, это исключено, потому что всё — от салфеток до иголок — одноразовое. Вот реципиента теоретически заразить можно. Это очень маленькая вероятность, но она присутствует, потому что методы обнаружения инфекции всё равно имеют свои пределы. Допустим, если человек сегодня заразился ВИЧ, а завтра пришёл сдавать кровь на станцию переливания, то, скорее всего, мы эту инфекцию не обнаружим, потому что её концентрация ещё недостаточна. Вирус можно найти только к пятому — седьмому дню с момента заражения. Но, повторюсь, это крайне редкий случай. Во Владимирской области таких инцидентов не было.— Как часто можно сдавать кровь?— Раз в два месяца, компоненты крови — и того чаще: раз в две недели.Не больнее инъекции— Болезненность процедуры — одна из главных причин, которые останавливают доноров...— Это не больнее, чем сделать внутривенную инъекцию. Очевидно, что это неприятно, не так уж и больно. Я, к примеру, сегодня сдавал кровь и совершено ничего не почувствовал. Скажу по секрету, относительно советского времени сегодняшняя процедура фактически безболезненна: сейчас заточки у игл совершенно другие — их заостряют при помощи лазера и покрывают силиконом, а раньше затачивали чуть ли не вручную на абразивных кругах.— Ещё многие уверены, что сдача крови — это длительная процедура, сопровождающаяся кипой бумаг, которые нужно заполнить....— Нет, это совсем не так. Как проходит процедура сдачи крови? Человек приходит к нам с паспортом, СНИЛС и банковской картой, на которую мы переводим компенсацию за питание. Потом заполняет анкету, указывая, не болеет ли чем, если недавно перенёс болезнь, то как себя сейчас чувствует. По времени это не больше 5–10 минут. После потенциальному донору делают общий анализ крови: её берут из пальца. В первую очередь смотрим уровень гемоглобина — опять-таки, чтобы не навредить донору. Если всё в порядке, то с человеком беседует врач, и только потом его отправляют на сдачу крови. В общей сложности донор не проводит у нас более часа.— В нашем регионе хватает донорской крови?— Ещё раз оговорюсь: мы чётко ориентированы на потребность больниц, то есть заготавливаем столько, чтобы её хватило, но и чтобы не пришлось потом утилизировать. Неснижаемый запас — это 14 тысяч тонн крови, 1,5 тонны плазмы и 200 литров эритроцитов. Плюс в криобанке имеются замороженные резервы компонентов крови, в том числе редких групп.К великому счастью, желающих сдать кровь сейчас больше, чем требуется в больницах. И мы просим доноров с уважением и пониманием отнестись к тому, что они сдают кровь именно для пациентов, что смысла сдавать просто ради того, чтобы сдать, нет.— Что нельзя делать перед сдачей крови?— Хороший вопрос. За сутки до процедуры принципиально важно не употреблять алкоголь, не курить и исключить из рациона жирную пищу, поскольку жир плохо выводится из периферийного русла и делает кровь непригодной для переливания. Кровь также забракуют, если человек будет есть орехи, масло, сливки... Если каша, то только на воде, а вот овощи, хлеб, варенье — это кушайте на здоровье! После сдачи крови ограничений в еде нет, однако желательно исключить сильные физические нагрузки — провести спокойный лёгкий вечер в кругу семьи, отдохнуть, полезно будут подышать свежим воздухом.Благодарность рублем— Какие бонусы положены донору? И много ли у нас вла­димирцев — почётных доноров?— Во-первых, это компенсация за питание — около тысячи рублей. Плюс государство даёт два отгула: один день — во время сдачи крови, второй можно использовать в течение календарного года.После 40-го раза человек становится почётным донором — это уже ежегодная выплата в размере 20 тысяч рублей. Сегодня в нашем регионе их насчитывается 8292 человека. Но уверен, сдают кровь не ради корысти. По статистике, у каждого третьего человека в течение жизни возникает необходимость переливания крови. И этим третьим может оказаться каждый из нас. Поэтому, чтобы крови всегда хватало, люди должны её сдавать. Это нормальная социальная ответственность перед обществом, перед своими друзьями, соседями, перед собой, в конце концов, перед своей семьей.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .