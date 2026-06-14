Скейт-площадка в Кольчугино была небезопасна для занятий детей.
Скейт-площадку в Кольчугино отремонтировали после вмешательства прокуратуры Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее было выявлено, что деревянные конструкции спортивного комплекса имеют дефекты. На скейт-площадке нет ударопоглащающего покрытия, что было небезопасно для занятий детей.
Кроме того, часть конструкций скейт-площадки были исписаны несанкционированными надписями, что также не добавляло привлекательности объекту.
После проверки надзорное ведомство внесло представление кольчугинскому «Центру культуры и молодёжной политики», на балансе которого числится скейт-площадка. Спортивный комплекс уже отремонтирован.
Напомним, ранее на бесхозные газопроводы.