Скейт-площадка в Кольчугино была небезопасна для занятий детей.

Скейт-площадку в Кольчугино отремонтировали после вмешательства прокуратуры Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее было выявлено, что деревянные конструкции спортивного комплекса имеют дефекты. На скейт-площадке нет ударопоглащающего покрытия, что было небезопасно для занятий детей.Кроме того, часть конструкций скейт-площадки были исписаны несанкционированными надписями, что также не добавляло привлекательности объекту.После проверки надзорное ведомство внесло представление кольчугинскому «Центру культуры и молодёжной политики», на балансе которого числится скейт-площадка. Спортивный комплекс уже отремонтирован.Напомним, ранее на бесхозные газопроводы.