Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма банальностями.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма "банальностями".Ранее Мураев в эфире телеканала "НАШ" рассказал о последствиях киевской блокады Крыма. Он отметил, что из-за блокад со стороны киевских властей крымчане перестали ассоциировать себя с Украиной. По словам депутата, такие действия вызвали только обратный эффект. Белик пояснил, что своими действиями в отношении жителей полуострова Порошенко наглядно продемонстрировал, что еще в 2015 году украинские элиты смирились с фактом, что Севастополь и Крым отныне российские.Белик считает, что Мураев говорит "банальные вещи". Однако в качестве некоего оправдания таких высказываний напоминает о скорых выборах в украинский парламент, передает RT.Досрочные выборы в Раду назначены на 21 июля.