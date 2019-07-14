Невеста Тимати Анастасия Решетова находится уже на седьмом месяце беременности. Бизнесвумен рассказала о появившихся проблемах со здоровьем.

Невеста Тимати Анастасия Решетова находится уже на седьмом месяце беременности. Бизнесвумен рассказала о появившихся проблемах со здоровьем.Модель опубликовала снимок в Stories в своем Instagram-аккаунте. Она сфотографировала себя в зеркало, бережно поддерживая округлившееся чрево.Возлюбленная Тимура Ильдаровича рассказала, что беременность начала доставлять серьезный дискомфорт. "Живот еще не огромный, а ходить тяжелее становится. Про спину вообще молчу", – поделилась знаменитость.Отметим, пара долгое время скрывала интересное положение Анастасии. Она на время пропала из поля зрения папарацци, стала выкладывать старые кадры. Лишь в конце мая текущего года генеральный продюсер Пашу рассказал о ее беременности, после этого Решетова вынуждена была признаться.Напомним, у Тимати это уже не первый ребенок. У него есть дочь Алиса, которую ему подарила предыдущая избранница модель Алена Шишкова. Девочка пока родители гастролируют и работают все свое время проводит с любимой бабушкой – матерью Тимура Ильдаровича – Симоной. С раннего возраста малышка изучает английский язык, занимается балетом и посещает педагога по развитию памяти.