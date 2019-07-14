В результате сбоя в подаче электроэнергии не менее 50 тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества.

Энергетическая компании Con Edison, обслуживающая Нью-Йорк, сообщила, что не менее 50 тысяч жителей мегаполиса остались без электричества в результате сбоя в подаче электроэнергии.По данным Con Edison, электричество в основном отсутствует в центральной и верхней западной части Манхэттена.Американские СМИ предполагают, что причиной случившегося мог послужить пожар на трансформаторной подстанции в районе 54-й улицы.В результате сбоя в подаче электроэнергии с перебоями ходят поезда по некоторым линиям нью-йоркского метро, передает РИА Новости.На некоторых улицах Манхэттена из-за сбоя в работе светофоров образовались автомобильные пробки.Причины произошедшего устанавливаются.