Эксперты продолжают обсуждать причины внезапных и неконтролируемых приступов дрожи у канцлера Германии Ангелы Меркель.

Эксперты продолжают обсуждать причины внезапных и неконтролируемых приступов дрожи у канцлера Германии Ангелы Меркель. Один из ведущих специалистов Германии в области нейробиологии Уве Янке обратила внимание на то, что дрожь возникает лишь тогда, когда канцлер стоит — у сидящей или идущей Меркель таких приступов еще не замечали.Специалист считает такие приступы особым видом тремора, сообщает телеканал "Россия 24". По словам Янке, это не опасно и лечится подобранными врачами препаратами.Впервые дрожь у Меркель заметили на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем приступы повторились на приеме у немецкого президента Франка Вальтера Штайнмайера и на переговорах с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. На встрече с премьером Дании Метте Фредериксен гимны обеих стран Меркель и Фредериксен слушали сидя в креслах. Сегодня канцлер находится в Париже на торжествах по поводу празднования Дня взятия Бастилии.