В Париже неподалеку от Елисейских полей, где недавно завершился военный парад по случаю Дня взятия Бастилии, начались беспорядки. Хотя власти предусматривали такую возможность и усилили присутствие полиции, избежать нарушений порядка не удалось.

В Париже неподалеку от Елисейских полей, где недавно завершился военный парад по случаю Дня взятия Бастилии, начались беспорядки. Хотя власти предусматривали такую возможность и усилили присутствие полиции, избежать нарушений порядка не удалось.Протестующие, выкрикивая лозунги движения "желтых жилетов", разрушают установленные на улицах ограждения и пытаются строить из них баррикады. Полиция применила слезоточивый газ.Повышенные меры безопасности были организованы еще на подходах к месту проведения парада, передает РИА Новости. Правоохранители досматривали желающих увидеть парад, проверяли содержимое их сумок и рюкзаков, изымали заполненные емкости, в частности бутылки с водой.Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Накануне представители движения, активность которых в последнее время ослабла, призвали к очередной акции 14 июля. По информации французских СМИ, правоохранители задержали трех ключевых представителей движения, в том числе идеолога "жилетов" Эрика Друэ.