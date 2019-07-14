Владимир Зеленский может скоро потерять важный пост. Новоизбранный президент Украины совсем не опытен в политических делах.

Владимир Зеленский может скоро потерять важный пост. Новоизбранный президент Украины совсем не опытен в политических делах.По мнению певицы Кристины Есаян, Владимир Зеленский обладает актерским талантом. Однако этого недостаточно для выполнения обязанностей президента. "Это совсем не съемка комедийного сюжета, это жизнь и судьба граждан Украины", – подчеркнула исполнительница.Звезда уверена, что глава страны не сможет воплотить в жизнь планы по улучшению жизни граждан. "Он молод и неопытен в политических делах! То и дело поговаривают, мол, он пьян или устал. Граждане его не воспринимают всерьез, уже жалуются на кортеж и пробки на дорогах, а что будет дальше?", – продолжила мысль певица.считает, что на выборах украинцы должны были отдать свой голос за более достойного претендента, например, президента России Владимира Путина. "Он бы точно поднял эту страну. Я считаю, что Путин должен руководить Украиной! Надо соединить эти города!", – заключила артистка.Ранее Владимир Зеленский возмутил украинцев дерзкой выходкой. В одном из районов Киева полицейские перекрыли дорогу для проезда кортежа президента. Местные жители раскритиковали поступок лидера и напомнили ему об обещании "быть ближе к народу".