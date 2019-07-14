Глава американской энергетической компании Con Edison Джон Макэвой заявил, что энергоснабжение в Нью-Йорке полностью восстановлено.

Глава американской энергетической компании Con Edison Джон Макэвой заявил, что энергоснабжение в Нью-Йорке полностью восстановлено.По словам Макэвоя, света были лишены 73 тысячи потребителей, сообщает РИА Новости.Часть города лишилась света из-за взрыва трансформатора в центральной части мегаполиса.Сотни пассажиров застряли в метро, движение поездов на нескольких линиях было затруднено. На улицах Манхэттена выстроились километровые пробки из-за погасших светофоров. Перестала работать почти вся иллюминация на Таймс-сквер, пришлось прервать показы бродвейских постановок и киносеансы. Электроснабжение удалось восстановить лишь спустя несколько часов.