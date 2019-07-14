Европейский союз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Мы глубоко озабочены развитием ситуации вокруг ДРСМД, действие которого может прекратиться 2 августа, — говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

Европейский союз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)."Мы глубоко озабочены развитием ситуации вокруг ДРСМД, действие которого может прекратиться 2 августа", — говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС, выдержки из которого цитирует ТАСС.В этом ведомстве выразили сожаление в связи с принятым Россией 3 июля официальным решением приостановить выполнение своих обязательств по договору и призвали РФ "ответить на серьезные озабоченности", касающиеся создания, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования. У европейских дипломатов есть "серьезные опасения", что эта система не соответствует положениям ДРСМД.В этом контексте ЕС призвал Россию "немедленно принять серьезные и транспарентные действия, чтобы обеспечить полное и проверяемое выполнение ДРСМД". Там добавили, что этот договор вносил существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет.Россия 3 июля объявила о приостановке выполнения ДРСМД в ответ на действия США, которые 1 февраля объявили в одностороннем порядке о начале шестимесячной процедуры расторжения договора, обвинив Россию в нарушении его положений. Между тем о позиции Вашингтона в нынешнем заявлении ЕС не упоминается.