Поклонники регулярно следят за жизнью Примадонны и ее наследников. Недавний ролик с маленькой дочерью исполнительницы вызвал восхищение у пользователей.

Поклонники регулярно следят за жизнью Примадонны и ее наследников. Недавний ролик с маленькой дочерью исполнительницы вызвал восхищение у пользователей.Несколько часов назад в фанатском аккаунте малышки появилась запись, сделанная во время недавнего мероприятия. В ролике дочь Примадонны в черном платье активно двигается под зажигательную песню. "Танец Лизы", – коротко подписал видео автор аккаунта.Пользователи пришли в восторг от ролика. Они уверены, что девочка унаследовала способности от родителей. "Гены пальцем не заткнешь", "Будущая Примадонна!", "Вся в маму. Очень талантливая", "Прирожденная звездочка", – написали восхищенные комментаторы.Материал дополняется.