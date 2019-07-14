Юный ментенок первый день заступает на пост... Пришел, его встречает зубр, махровый старый гаишник:
- Пост классный. Денег море. Работай, без хлеба не останешься! И уходит домой, после смены, через сутки приходит менять молодого:
- Hу как? Много наработал-то?
- Да какой там хрен ""наработал"".... Обедать и то на свои ходил...
- Э-э-э, сынок, работать не умеешь. Вот смотри как надо.
Достает из кармана презерватив, взмахивает палочкой, останавливается грузовик:
- Дыши в трубку.
- Фу-у-у...
- Так.... Пъяный......, едем на экспертизу.
- Hу..., это...., начальник..., родной, отпусти, денег дам... (дает)
- Проезжай.
Взмах палочкой, тормозит следующая машина:
- Дыши в трубку.
Ф-ф-ф-у-у-у.
- Так.... Реакция на алкоголь имеется, едем на экспертизу.
- Командир, прост
еще анекдот!