Лучший бомбардир российского первенства в сезоне-2018/19 Федор Чалов обратил на себя внимание сразу нескольких топ-клубов АПЛ. Видеть в своем составе 21-летнего форварда московского ЦСКА хотят Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Манчестер Сити.

Лучший бомбардир российского первенства в сезоне-2018/19 Федор Чалов обратил на себя внимание сразу нескольких топ-клубов АПЛ. Видеть в своем составе 21-летнего форварда московского ЦСКА хотят "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".Об интересе к армейскому футболисту со стороны грандов чемпионата Англии стало известно Mirror. Кроме того, за Чалова готовы побороться также "Тоттенхэм Хотспур" и лондонский "Арсенал". Сообщается, что трансфер нападающего ЦСКА может составить около 20 миллионов фунтов.Напомним, что в прошедшем сезоне Чалов забил 15 мячей в чемпионате России по футболу, став лучшим бомбардиром турнира.