Переход нападающего мадридского Атлетико Антуана Гризманна в каталонскую Барселону вызвал негодование у части болельщиков матрасников. Фанаты испанского клуба испортили именную табличку 28-летнего французского футболиста, расположенную на домашнем стадионе.

Переход нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна в каталонскую "Барселону" вызвал негодование у части болельщиков "матрасников". Фанаты испанского клуба испортили именную табличку 28-летнего французского футболиста, расположенную на домашнем стадионе.Болельщики заклеили имя Гризманна эмблемой "Атлетико". Кроме того, они измазали табличку грязью. Таким образом фанаты отреагировали на уход француза в стан сине-гранатовых.#FCB