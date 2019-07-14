В книжных шкафах в рабочем кабинете президента России можно увидеть своды законов Российской империи за разные века и энциклопедию Народы и религии мира. Кадры из кабинета, где работает глава государства, показаны в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

В книжных шкафах в рабочем кабинете президента России можно увидеть своды законов Российской империи за разные века и энциклопедию "Народы и религии мира". Кадры из кабинета, где работает глава государства, показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Президент вызвал к себе министров на совещание по экономике. C докладом должен был выступить министр экономического развития Максим Орешкин — он раскладывал коллегам бумажные материалы, тогда как сам предпочитает работать с большим планшетом.В открытом режиме совещание проходило всего несколько минут, затем из кабинета Путина вышли все, кроме непосредственных участников. В приемной президента в этот момент работает телевизор – помощники президента и те, кто приходит сюда с докладами, смотрят "Россию 24".После совещания Максим Орешкин отправился собирать вещи: он готовился отправиться на российском кроссовере LADA XRAY из Москвы в Тольятти, чтобы лично опробовать состояние российских дорог. Глава Минэкономразвития сам будет за рулем — хотя, как он сам рассказал, возможно и не весь путь.- Я с супругой поеду — может, она поедет какую-то часть.Маршрут уже разработан, запланировано, где ночевать, что есть и что взять с собой, подтверждает Орешкин. Это довольно населенная часть России, говорит министр, так что проблем не ожидается.