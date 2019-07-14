Сын известного российского путешественника Федора Конюхова рассказал о планах отца на следующий год.

Сын известного российского путешественника Федора Конюхова рассказал о планах отца на следующий год. По словам Оскара, команда Федора Конюхова готовит экспедицию в Желтое море на место гибели броненосца "Петропавловск". Россияне намерены опуститься на дно моря и найти обломки корабля и останки адмирала Макарова и художника Василия Верещагина, пишет ТАСС. Макаров и Верещагин погибли вместе с "Петропавловском" в 1904 году во время русско-японской войны. Броненосец подорвался на японских минах."В планах — поднять их останки и перезахоронить в России. Причем адмирала Макарова - в новом строящемся храме Министерства обороны", — пояснил Оскар Конюхов.В данный момент эксперты договариваются с властями Китая о проведении работ.Степан Макаров — выдающийся русский флотоводец, государственный и научный деятель.