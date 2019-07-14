Бывший советник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов предсказал арест отставного президента Петра Порошенко и волну задержаний сотрудников его администрации.

Бывший советник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов предсказал арест отставного президента Петра Порошенко и волну задержаний сотрудников его администрации. Как пояснил Портнов в эфире телеканала NewsOne, пока действуют гарантии неприкосновенности Порошенко со стороны генпрокурора страны Юрия Луценко, которые состоят в родственных отношениях. Сейчас Порошенко — фигурант восьми уголовных дел. Портнов считает, что минимум по одному эпизоду экс-президент может попасть в СИЗО уже в августе этого года, пишет РИА Новости. Госбюро расследует возможную госизмену Порошенко, который отправил военных моряков на провокацию в Керченский пролив."Лавина начнет ловить всех повсеместно в разных местах. Наша задача подготовить ходатайства, заявления, чтобы одномоментно начать массовые задержания", — отметил Портнов.Портнов также предсказал печальный поворот и в судьбе мэра Киева Виталия Кличко. По словам юриста, Кличко существенно превышал свои полномочия."Кличко ждут сюрпризы. Он подписывал договора аренды земли собственной подписью в Киеве без решения сессии", - рассказал юрист.Заявления о преступлениях Кличко, добавил Портнов, уже готовы для отправки в Антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований.