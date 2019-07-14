Зарубежные СМИ сообщают, что герцогиня Сассексакая поставила мужа перед непростым выбором. Меган Маркл шантажирует принца Гарри.

Зарубежные СМИ сообщают, что герцогиня Сассексакая поставиламужа перед непростым выбором. Меган Маркл шантажирует принца Гарри.В Американской прессе опубликовали большой материал, посвященныймонаршей чете. Якобы Меган Маркл заявила супругу: "либо я – либо королевская семья".Супруга монаршего отпрыска устала следовать королевскому протоколу, и нелепым правилам двора. Также Маркл мечтает хоть ненадолго выпасть из поля зрения СМИ, говорит таблоид Life & Style.Мол, герцогиня Сассекская настаивает на долгосрочном отъездев Южную Африку. Там, по словам автора, у принца есть фермерский дом и участок общейстоимостью 10 миллионов долларов.Издание сообщает, что Меган выдвинула мужу условие: либо онипереезжают, либо она его бросает. В результате Гарри пошел навстречу избраннице: принц уже пакует вещи, для переезда на другой континент.Между тем портал Gossipcop, который специализируется на разоблачениифейковых новостей о звездах, камня на камне не оставил от этой статьи. Редакторыресурса отмечают, что не потратили бы почти три миллиона долларовна ремонт своей виндзорской резиденции, если бы собирались переехать в Африку.Более того, ранее официальный представитель августейшей четы сообщал, что усупругов действительно запланирована поездка на жаркий континент в сентябре, однако будет сопровождать мужа лишь в половине турне, после она вернется к ребенку.