Зарубежные СМИ сообщают, что герцогиня Сассексакая поставила
мужа перед непростым выбором. Меган Маркл шантажирует принца Гарри.
Зарубежные СМИ сообщают, что герцогиня Сассексакая поставила
мужа перед непростым выбором. Меган Маркл шантажирует принца Гарри.
В Американской прессе опубликовали большой материал, посвященный
монаршей чете. Якобы Меган Маркл заявила супругу: "либо я – либо королевская семья".
Супруга монаршего отпрыска устала следовать королевскому протоколу, и нелепым правилам двора. Также Маркл мечтает хоть ненадолго выпасть из поля зрения СМИ, говорит таблоид Life & Style.
Мол, герцогиня Сассекская настаивает на долгосрочном отъезде
в Южную Африку. Там, по словам автора, у принца есть фермерский дом и участок общей
стоимостью 10 миллионов долларов.
Издание сообщает, что Меган выдвинула мужу условие: либо они
переезжают, либо она его бросает. В результате Гарри пошел навстречу избраннице: принц уже пакует вещи, для переезда на другой континент.
Между тем портал Gossipcop, который специализируется на разоблачении
фейковых новостей о звездах, камня на камне не оставил от этой статьи. Редакторы
ресурса отмечают, что не потратили бы почти три миллиона долларов
на ремонт своей виндзорской резиденции, если бы собирались переехать в Африку.
Более того, ранее официальный представитель августейшей четы сообщал, что у
супругов действительно запланирована поездка на жаркий континент в сентябре, однако будет сопровождать мужа лишь в половине турне, после она вернется к ребенку.