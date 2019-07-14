Кандидат в депутаты Мосгордумы в 43 избирательном округе любовь Соболь предоставила 14,67 % недействительных и недостоверных подписей при пороге в 10%, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Кандидат в депутаты Мосгордумы в 43 избирательном округе любовь Соболь предоставила 14,67 % недействительных и недостоверных подписей при пороге в 10%, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.На этом основании ей отказали в регистрации и сообщили об иных нарушениях в документах. Хотя неустранимые сомнения всегда трактуются в пользу кандидата.Соболь имеет право явиться на заседание окружной избирательной комиссии (ОИК) 16 июля и опротестовать претензии. После этого комиссия вынесет решение. Если решение ОИК не устроит, его можно будет опротестовать в суде.Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 года, передает ТАСС.