В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками московской полиции установлена личность и местонахождение подозреваемого в убийстве девушки, совершенном в номере отеля...

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками московской полиции установлена личность и местонахождение подозреваемого в убийстве 23-летней девушки, совершенном в номере отеля, в поселении Картмазово Новой Москвы. Им оказался 25-летний житель столицы.Оперативниками был установлен возможный адрес местонахождения подозреваемого в г. Балашиха, куда незамедлительно был осуществлён выезд. Однако квартира при проверке оказалась пустой. Также были отработаны ещё несколько мест возможного пребывания подозреваемого и его связи. В результате появилась информация, что мужчина будет находиться в определенное время на западе Москвы в районе метро Университет. Туда была направлена оперативная группа из числа сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ТиНАО.При задержании злоумышленник достал нож и попытался оказать сопротивление полицейским. В соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации «О полиции» один из оперативников произвел предупредительный выстрел вверх из табельного оружия. После этого подозреваемый был задержан и доставлен для проведения следственных действий», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео