Жители американского штата Луизиана борются с последствиями урагана Барри.

Жители американского штата Луизиана борются с последствиями урагана "Барри".Накануне он обрушился на побережье, принес с собой сильные дожди, наводнения и ветер со скоростью 120 километров в час, сообщает "Россия 24".Метеорологи отмечают, что ураган, пришедший со стороны Мексиканского залива, представляет угрозу для жизни. Достигнув берега, "Барри" немного ослаб, и его категория понизилась до тропического шторма.Ранее президент Дональд Трамп объявил в Луизиане режим ЧС. В ряде округов провели эвакуацию. Более 50 тысяч человек остались без электричества.Самым разрушительным в истории Луизианы стал ураган "Катрина". В 2005 году он почти разрушил Новый Орлеан, нанес ущерб в 125 миллиардов долларов, а его жертвами стали почти две тысячи человек.